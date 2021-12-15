Reyting sonuçları 14 Aralık 2021 Salı: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 14 Aralık 2021 Salı: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

14 Aralık 2021 Salı akşamı Sana Söz, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show, Mahkum gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 7 Aralık 2021 Salı reyting sıralaması...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

14 Aralık 2021 akşamı ATV'de Destan, Kanal D'de Transformers: Kayıp Çağ, Star TV'de Sana Söz, FOX TV'de, Mahkum, TRT 1'de Masumlar Apartmanı, Show TV'de Güldür Güldür, ve TV8’de MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 14 Aralık 2021 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 14 Aralık 2021 Salı reyting sonuçları...

14 ARALIK 2021 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Aralık 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Destan, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Mahkum yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Mahkum yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 DESTAN ATV

2 ESRA EROL'DA ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

5 MAHKUM FOX

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 DESTAN (OZET) ATV

8 ATV ANA HABER ATV

9 MASTERCHEF TURKIYE TV8

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 MAHKUM FOX

4 DESTAN ATV

5 MASTERCHEF TURKIYE TV8

6 ESRA EROL'DA ATV

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

9 DESTAN (OZET) ATV

10 ATV ANA HABER ATV