Reyting sonuçları 15 Eylül 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları 15 Eylül 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

15 Eylül Çarşamba akşamı Kardeşlerim, MasterChef Türkiye, İçimizden Biri, Yasak Elma, Masumlar Apartmanı gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 15 Eylül 2021 Çarşamba reyting birincisi hangi yapım oldu?

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

15 Eylül 2021 Çarşamba akşamı ATV'de Kardeşlerim, Kanal D'de Aşk Tesadüfleri Sever 2, Star TV’de Organize İşler 2 Sazan Sarmalı, Show TV’de İçimizden Biri, FOX TV’de Yasak Elma ve TRT 1'de Masumlar Apartmanı ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 15 Eylül 2021 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 15 Eylül 2021 Çarşamba reyting sonuçları…

15 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Eylül 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Yapımların reyting sıralaması açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM