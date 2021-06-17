Reyting sonuçları 16 Haziran 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 16 Haziran 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

16 Haziran Çarşamba akşamı Kuruluş Osman, Cam Tavanlar, Sen Çal Kapımı gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 16 Haziran 2021 Çarşamba reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte dünün reyting sıralaması..

Dün akşam yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

16 Haziran 2021 Çarşamba akşamı ATV'de Kuruluş Osman, Star TV’de Ada Masalı, Show TV’de Cam Tavanlar, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, FOX TV’de Sen Çal Kapımı, Tv8'de Survivor ve TRT 1'de UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İtalya-İsviçre"yayımlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 16 Haziran 2021 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 16 Haziran 2021 Çarşamba reyting sonuçları…

16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği UEFA 2020 Türkiye-Galler karşılaşması, ikinciliği Kuruluş Osman, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada UEFA 2020 Türkiye-Galler karşılaşması, ikinci sırada Kuruluş Oman, üçüncü sırada UEFA 2020 İtalya-İsviçre karşılaşması yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TURKIYE-GALLER UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

2 KURULUS OSMAN ATV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SURVIVOR TV8

6 SEN CAL KAPIMI FOX

7 ITALYA-ISVICRE UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

8 FOX ANA HABER FOX

9 ATV ANA HABER ATV

10 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 TURKIYE-GALLER UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

2 KURULUS OSMAN ATV

3 ITALYA-ISVICRE UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

4 SURVIVOR TV8

5 ESRA EROL'DA ATV

6 FOX ANA HABER FOX

7 CAM TAVANLAR SHOW TV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 SEN CAL KAPIMI FOX

10 EURO 2020 KUPA AKSAMI TRT 1