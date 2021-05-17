Reyting sonuçları 16 Mayıs 2021 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 16 Mayıs 2021 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

16 Mayıs Pazar akşamı Kim Milyoner Olmak İster, Survivor, Teşkilat, ÇGHB, Kefaret gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 16 Mayıs Pazar reyting sonuçları…

16 Mayıs 2021 Pazar günü yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

16 Mayıs 2021 Pazar akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, Tv8'de Survivor, Show TV'de Nasipse Olur, TRT 1'de Teşkilat, Star TV'de Düğün Dernek 2:Sünnet ve FOX TV'de Kefaret yapımları yayımlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 16 Mayıs 2021 Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 16 Mayıs 2021 Pazar reyting sonuçları...

16 MAYIS 2021 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Mayıs 2021 Pazar günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Survivor, üçüncülüğü Teşkilat Özet aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Teşkilat özet, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 SURVIVOR TV8

3 TESKILAT (OZET) TRT 1

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 KEFARET FOX

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

8 SURVIVOR OZET TV8

9 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM



1 TESKILAT TRT 1

2 TESKILAT (OZET) TRT 1

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 SURVIVOR TV8

5 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

6 KEFARET FOX

7 HABER ONU SHOW TV

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 SURVIVOR OZET TV8

10 DUGUN DERNEK 2 SUNNET (T.S) STAR TV