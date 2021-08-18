Reyting sonuçları 17 Ağustos 2021 Salı: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 17 Ağustos 2021 Salı: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

17 Ağustos 2021 Salı akşamı Baht Oyunu, MasterChef Türkiye, Ada Masalı, Güldür Güldür Show gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki 17 Ağustos Salı reyting birincisi hangi dizi oldu?

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

17 Ağustos Salı akşamı Kanal D'de Baht Oyunu, TV8'de MasterChef Türkiye, Show TV'de Güldür Güldür Show, Star TV'de Ada Masalı ve FOX TV'de Aşk Mantık İntikam yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 17 Ağustos 2021 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi?

Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 17 Ağustos 2021 Salı reyting sonuçları...

17 AĞUSTOS 2021 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Ağustos 2021 Salı günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği MasterChef Türkiye, ikinciliği Fox Ana Haber, üçüncülüğü baht Oyunu aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada FOX Ana Haber, üçüncü sırada Güldür Güldür Show yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 FOX ANA HABER FOX

3 BAHT OYUNU KANAL D

4 ADA MASALI STAR TV

5 SHOW ANA HABER SHOW TV

6 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

7 BAHT OYUNU (OZET) KANAL D

8 ASK MANTIK INTIKAM (TKR) FOX

9 BELLEVILLE POLISI (Y.S) ATV

10 HAVA DURUMU KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKİYE TV8

2 FOX ANA HABER FOX

3 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

4 BAHT OYUNU KANAL D

5 ADA MASALI STAR TV

6 KANAL D ANA HABER KANAL D

7 HICKIRIK (Y.S) TRT 1

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 BELLEVILLE POLISI (Y.S) ATV