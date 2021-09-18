Reyting sonuçları 17 Eylül 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 17 Eylül 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

17 Eylül Cuma akşamı Kırmızı Oda, Biz Böyleyiz, Arka Sokaklar, Aşk Mantık İntikam, Hedefim Sensin gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 17 Eylül 2021 Cuma reyting birincisi hangi dizi oldu?

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

17 Eylül Cuma akşamı ATV'de Biz Böyleyiz, Star TV’de Hedefim Sensin Show TV’de Yalancı, Kanal D'de Arka Sokaklar, FOX TV’de Aşk Mantık İntikam, Tv8'de Kırmızı Oda ve TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 17 Eylül 2021 Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

İşte 17 Eylül 2021 Cuma reyting sonuçları…

17 EYLÜL 2021 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Eylül 2021 Cuma günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.