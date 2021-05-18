Reyting sonuçları 17 Mayıs 2021 Pazartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 17 Mayıs 2021 Pazartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

17 Mayıs Pazartesi akşamı Kâğıt Ev, Survivor, Masumiyet, Maraşlı, Uyanış Büyük Selçuklu, Şarkılar Bizi Söyler gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki 17 Mayıs Pazartesi reyting birincisi hangi dizi oldu?

17 Mayıs Pazartesi günü yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

17 Mayıs Pazartesi akşamı ATV'de Maraşlı, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Tv8'de Survivor, Show TV'de Ölüm Arzusu, TRT 1'de Uyanış Büyük Selçuklu, Star TV'de Kâğıt Ev ve FOX TV'de Masumiyet yapımları yayımlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 17 Mayıs 2021 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 17 Mayıs 2021 Pazartesi reyting sonuçları...

17 MAYIS 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Uyanış Büyük Selçuklu, ikinciliği Maraşlı, üçüncülüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber, üçüncü sırada Survivor 2021 yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

MARASLI ATV

MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

SURVIVOR TV8

ESRA EROL'DA ATV

SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

MASUMIYET FOX

ATV ANA HABER ATV

MARASLI (OZET) ATV

AB İLK 10 PROGRAM

UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

SURVIVOR TV8

MARASLI ATV

MASUMIYET FOX

UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

ESRA EROL'DA ATV

MASUMIYET (OZET) FOX

KAGIT EV STAR TV