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- Reyting sonuçları 17 Mayıs 2021 Pazartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?
Reyting sonuçları 17 Mayıs 2021 Pazartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?
- Haber Merkezi
- 18.05.2021 - 10:53
17 Mayıs Pazartesi günü yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.
17 Mayıs Pazartesi akşamı ATV'de Maraşlı, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Tv8'de Survivor, Show TV'de Ölüm Arzusu, TRT 1'de Uyanış Büyük Selçuklu, Star TV'de Kâğıt Ev ve FOX TV'de Masumiyet yapımları yayımlandı.
Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.
Peki, 17 Mayıs 2021 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 17 Mayıs 2021 Pazartesi reyting sonuçları...
17 MAYIS 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
17 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Uyanış Büyük Selçuklu, ikinciliği Maraşlı, üçüncülüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber, üçüncü sırada Survivor 2021 yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1
MARASLI ATV
MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
SURVIVOR TV8
ESRA EROL'DA ATV
SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1
MASUMIYET FOX
ATV ANA HABER ATV
MARASLI (OZET) ATV
AB İLK 10 PROGRAM
UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1
SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
SURVIVOR TV8
MARASLI ATV
MASUMIYET FOX
UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1
MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
ESRA EROL'DA ATV
MASUMIYET (OZET) FOX
KAGIT EV STAR TV