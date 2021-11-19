Reyting sonuçları 18 Kasım 2021 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 18 Kasım 2021 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

18 Kasım Perşembe akşamı MasterChef, Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Misafir gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 11 Kasım 2021 Perşembe reyting sıralaması...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

18 Kasım 2021 Perşembe akşamı ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız, Star TV’de Haluk Levent'le Yeniden, FOX TV’de Misafir, TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Show TV’de Aziz, Tv8'de MasterChef Türkiye yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 18 Kasım 2021 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 18 Kasım 2021 Perşembe reyting sonuçları…

18 KASIM 2021 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Kasım 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Camdaki Kız, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM