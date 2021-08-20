Reyting sonuçları 19 Ağustos 2021 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 19 Ağustos 2021 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

19 Ağustos Perşembe akşamı Trabzonspor-Roma maçı, Randers-Galatasaray maçı, Fenerbahçe-HJK Helsinki maçları ekranlara geldi. Peki 19 Ağustos 2021 Perşembe reyting birincisi hangi dizi oldu?

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

19 Ağustos 2021 Perşembe akşamı ATV'de Trabzonspor-As Roma UEFA Konferans Ligi Play-Off Maçı, Star TV’de Randers-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Play-Off Karşılaşması, Show TV’de Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, FOX TV’de Postacı, Tv8'de Fenerbahçe-HJK Helsinki/UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ve TRT 1'de Kung Fu Panda 3 yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 19 Ağustos 2021 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 19 Ağustos 2021 Perşembe reyting sonuçları…

19 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Yapımların reyting sıralaması açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

AB REYTİNG SONUÇLARI