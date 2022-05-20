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    Reyting sonuçları 19 Mayıs 2022 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

    Dün akşam Camdaki Kız, Survivor, Mahkum, Bir Zamanlar Çukurova, Barbaroslar gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 19 Mayıs 2022 Perşembe reyting sonuçları...
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2022 - 08:45
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    Reyting sonuçları 19 Mayıs 2022 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

    Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    19 Mayıs 2022 Perşembe akşamı ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız, Star TV’de Tünel, Fox TV’de Mahkum, TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Show TV’de Güldür Güldür Show ve Tv8'de Survivor All Star yayınlandı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki, 19 Mayıs 2022 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 19 Mayıs 2022 Perşembe reyting sonuçları…

    19 Mayıs 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı?

    19 Mayıs 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

    Reyting sonuçları 19 Mayıs 2022 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu? #1

    Total ilk 10 program

    AB ilk 10 program


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