Reyting sonuçları 2 Haziran 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 2 Haziran 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

2 Haziran Çarşamba akşamı Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Vay Halime, Survivor gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 26 Mayıs 2021 Çarşamba reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 2 Haziran reyting sıralaması..

2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

2 Haziran 2021 Çarşamba akşamı ATV'de Kuruluş Osman, Star TV’de Parker, Show TV’de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Sadakatsiz sezon finali bölümüyle, FOX TV’de Vay Halime, Tv8'de Survivor ve TRT 1'de Masumlar Apartmanı tekrar bölümüyle yayımlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 2 Haziran 2021 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 2 Haziran 2021 Çarşamba reyting sonuçları…

2 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Oman, üçüncü sırada Sadakatsiz (Özet) yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 ESRA EROL’DA ATV

5 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

6 SURVIVOR TV8

7 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

8 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

9 HAVA DURUMU KANAL D

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 SADAKATSIZ KANAL D

2 KURULUS OSMAN ATV

3 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 SURVIVOR TV8

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 ESRA EROL’DA ATV

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

10 KURULUS OSMAN (OZET) ATV