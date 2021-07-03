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    Reyting sonuçları 2 Temmuz 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

    2 Temmuz Cuma akşamı Bozkır Arslanı Celaleddin, Fox Tv'de Aşk Mantık İntikam, Volkan Konak ve MasterChef Türkiye yapımları ekrana geldi. Peki hangi yapım birinci oldu? İşte dünün reyting sonuçları...
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2021 - 10:58
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    Reyting sonuçları 2 Temmuz 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

    Dün akşam yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    2 Temmuz 2021 Cuma akşamı ATV'de Bozkır Arslanı Celaleddin, Kanal D’de ÇGHB 2, Fox TV’de Aşk Mantık İntikam, TV8’de Survivor 2021 Final, TRT 1’de EURO 2020, Star TV’de Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ve Show TV’de Güldür Güldür Show yapımları arasında reyting yarışı vardı.

    Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki, 2 Temmuz 2021 Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 2 Temmuz 2021 Cuma reyting sonuçları...

    2 TEMMUZ 2021 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    2 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

    Total izleyici grubunda birinciliği Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinciliği Aşk Mantık İntikam, üçüncülüğü Belçika-İtalya UEFA Euro 2020 Karşılaşması aldı.

    AB Grubunda ise birinci sırada Belçika-İtalya UEFA Euro 2020 Karşılaşması, ikinci sırada Aşk Mantık İntikam, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

    Reyting sonuçları 2 Temmuz 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu? #1

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    1. MUGE ANLI ILE TATLI SERT      ATV
    2. ASK MANTIK INTIKAM    FOX
    3. BELCIKA-ITALYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1
    4. ISVICRE-ISPANYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1
    5. FOX ANA HABER   FOX
    6. GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
    7. ATV GUN ORTASI  ATV
    8. ASK MANTIK INTIKAM (OZET)   FOX
    9. RECEP IVEDIK 2 (T.S)      KANAL D
    10. BOZKIR ARSLANI CELALEDDIN  ATV

    AB İLK 10 PROGRAM

    1. BELCIKA-ITALYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1
    2. ASK MANTIK INTIKAM    FOX
    3. MUGE ANLI ILE TATLI SERT      ATV
    4. ISVICRE-ISPANYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1
    5. GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
    6. FOX ANA HABER   FOX
    7. GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
    8. MASTERCHEF TURKIYE (TKR)    TV8
    9. ASK MANTIK INTIKAM (OZET)   FOX
    10. SHOW ANA HABER         SHOW TV

     

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