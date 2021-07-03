Reyting sonuçları 2 Temmuz 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 2 Temmuz 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

2 Temmuz Cuma akşamı Bozkır Arslanı Celaleddin, Fox Tv'de Aşk Mantık İntikam, Volkan Konak ve MasterChef Türkiye yapımları ekrana geldi. Peki hangi yapım birinci oldu? İşte dünün reyting sonuçları...

Dün akşam yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

2 Temmuz 2021 Cuma akşamı ATV'de Bozkır Arslanı Celaleddin, Kanal D’de ÇGHB 2, Fox TV’de Aşk Mantık İntikam, TV8’de Survivor 2021 Final, TRT 1’de EURO 2020, Star TV’de Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ve Show TV’de Güldür Güldür Show yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 2 Temmuz 2021 Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 2 Temmuz 2021 Cuma reyting sonuçları...

2 TEMMUZ 2021 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinciliği Aşk Mantık İntikam, üçüncülüğü Belçika-İtalya UEFA Euro 2020 Karşılaşması aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Belçika-İtalya UEFA Euro 2020 Karşılaşması, ikinci sırada Aşk Mantık İntikam, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV ASK MANTIK INTIKAM FOX BELCIKA-ITALYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1 ISVICRE-ISPANYA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1 FOX ANA HABER FOX GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV ATV GUN ORTASI ATV ASK MANTIK INTIKAM (OZET) FOX RECEP IVEDIK 2 (T.S) KANAL D BOZKIR ARSLANI CELALEDDIN ATV

AB İLK 10 PROGRAM