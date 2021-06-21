Reyting sonuçları 20 Haziran 2021 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 20 Haziran 2021 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

20 Haziran Pazar akşamı Baş Belası, Survivor, Menajerimi Ara, ÇGH2, Cici Babam, Kefaret gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 20 Haziran Pazar reyting sonuçları…

Dün yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

20 Haziran 2021 Pazar akşamı ATV'de Baş Belası, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Tv8'de Survivor 2021, Show TV'de Cici Babam, TRT 1'de UEFA EURO 2020 İtalya-Galler Futbol Karşılaşması, Star TV'de Menajerimi Ara ve FOX TV'de Kefaret yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 20 Haziran 2021 Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 20 Haziran 2021 Pazar reyting sonuçları...

20 HAZİRAN 2021 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Haziran 2021 Pazar günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği UEFA EURO 2020 İsviçre-Türkiye EURO 2020 karşılaşması, ikinciliği Survivor, üçüncülüğü Baş Belası aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada UEFA EURO 2020 İsviçre-Türkiye EURO 2020 karşılaşması, ikinci sırada Survivor, üçüncü sırada Kupa Akşamı yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ISVICRE-TURKİYE UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

2 SURVIVOR TV8

3 BAS BELASI ATV

4 KEFARET FOX

5 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 BABAMIN CEKETI FOX

7 EURO 2020 KUPA AKSAMI TRT 1

8 HABER ONU SHOW TV

9 BAS BELASI (TEKRAR) ATV

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 ISVICRE-TURKİYE UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

2 SURVIVOR TV8

3 EURO 2020 KUPA AKSAMI TRT 1

4 BAS BELASI ATV

5 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 KEFARET FOX

7 SURVIVOR EKSTRA TV8

8 BAS BELASI (TEKRAR) ATV

9 BABAMIN CEKETI FOX

10 HABER ONU SHOW TV