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    Reyting sonuçları 20 Nisan 2022 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

    20 Nisan Çarşamba akşamı Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Kara Tahta, Annenin Sırrıdır Çocuk, Oğlum yapımları ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 20 Nisan 2022 reyting sıralaması...
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 10:30
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    Reyting sonuçları 20 Nisan 2022 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

    Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    20 Nisan 2022 Çarşamba akşamı ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Sadakatsiz, Star TV’de İbo Show, Fox TV’de 7. Koğuştaki Mucize, TRT 1'de Kara Tahta, Show TV’de Oğlum ve Tv8'de Annenin Sırrıdır Çocuk yapımları arasında reyting yarışı vardı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki 20 Nisan 2022 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 20 Nisan 2022 Çarşamba reyting sonuçları…

    20 Nisan 2022 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı?

    20 Nisan 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi, film, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

    Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Kuruluş Osman (Özet), üçüncülüğü Sadakatsiz aldı.

    AB Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Sadakatsiz yer aldı.

    Reyting sonuçları 20 Nisan 2022 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu? #1

    Total ilk 10 program

    Reyting sonuçları 20 Nisan 2022 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu? #2

    AB ilk 10 program

    Reyting sonuçları 20 Nisan 2022 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu? #3


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