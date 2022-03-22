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    Reyting sonuçları 21 Mart 2022 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

    21 Mart Pazartesi akşamı Üç Kuruş, Alparslan: Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Survivor gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 21 Mart 2022 Pazartesi reyting sıralaması
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 08:44
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    Reyting sonuçları 21 Mart 2022 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

    Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    21 Mart 2022 Pazartesi akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Star TV'de Büyük Göç, Fox TV'de Yasak Elma, TRT 1'de Alparslan: Büyük Selçuklu, Show TV'de Üç Kuruş ve TV8'de Survivor All Star yapımları arasında reyting yarışı vardı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki 21 Mart 2022 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 21 Mart 2022 Pazartesi reyting sonuçları...

    21 MART 2022 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    21 Mart 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    AB İLK 10 PROGRAM

    Reyting sonuçları 21 Mart 2022 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu? #1


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