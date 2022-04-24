Reyting sonuçları 23 Nisan 2022 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 23 Nisan 2022 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Cumartesi akşamı Gönül Dağı, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 23 Nisan 2022 Cumartesi reyting sıralaması...

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

23 Nisan Cumartesi akşamı ATV'de Kardeşlerim, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star TV’de Kurye, Show TV’de Güldür Güldür Show, Fox TV’de Mahkum, TRT 1'de Gönül Dağı ve Tv8'de Survivor All Star yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 23 Nisan 2022 Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 23 Nisan 2022 Cumartesi reyting sonuçları…

Dünün reytingleri

23 Nisan 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü Survivor All Star ön izleme aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Gönül Dağı (ÖZET) yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.