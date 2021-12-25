Reyting sonuçları 24 Aralık 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 24 Aralık 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

24 Aralık 2021 Cuma akşamı Arka Sokaklar, Aşk Mantık İntikam, Kırmızı Oda, Aziz, Kaderimin Oyunu gibi yapımlar ekrana geldi. Peki hangi yapım birinci oldu? İşte 24 Aralık 2021 reyting sonuçları...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

24 Aralık 2021 Cuma akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D’de Arka Sokaklar, Star TV’de Kaderimin Oyunu, Fox TV’de Aşk Mantık İntikam, TRT 1’de Kıbrıs Zafere Doğru, Show TV’de Aziz ve TV8’de Kırmızı Oda yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 24 Aralık 2021 Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 17 Aralık 2021 Cuma reyting sonuçları...

24 ARALIK 2021 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

24 Aralık 2021 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Esra Erol'da, ikinciliği Arka Sokaklar, üçüncülüğü Kaderimin Oyunu aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Aziz, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Kaderimin Oyunu yer aldı.

20+ABC1 Grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Aziz, üçüncü sırada ise Kaderimin Oyunu yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM