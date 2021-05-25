Reyting sonuçları 24 Mayıs 2021 Pazartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 24 Mayıs 2021 Pazartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

24 Mayıs Pazartesi akşamı Kâğıt Ev, Survivor, Masumiyet, Maraşlı, Uyanış Büyük Selçuklu, Şarkılar Bizi Söyler gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki 24 Mayıs Pazartesi reyting birincisi hangi dizi oldu?

24 Mayıs Pazartesi günü yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

24 Mayıs Pazartesi akşamı ATV'de Maraşlı, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Tv8'de Survivor, Show TV'de Çukur, TRT 1'de Uyanış Büyük Selçuklu, Star TV'de Kâğıt Ev ve FOX TV'de Masumiyet yapımları yayımlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 24 Mayıs 2021 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 24 Mayıs 2021 Pazartesi reyting sonuçları...

24 MAYIS 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecek.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM