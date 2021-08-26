Reyting sonuçları 25 Ağustos 2021 Çarşamba: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 25 Ağustos 2021 Çarşamba: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

25 Ağustos Çarşamba akşamı Seneye Bu Zamanlar, MasterChef Türkiye, Bücür, Sen Çal Kapımı, Ocean’s 8 gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 25 Ağustos 2021 Çarşamba reyting birincisi hangi yapım oldu?

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

25 Ağustos 2021 Çarşamba akşamı ATV'de Ocean’s 8, Kanal D'de Bumblebee, Star TV’de Kocan Kadar Konuş: Diriliş, Show TV’de Bücür, FOX TV’de Sen Çal Kapımı ve TRT 1'de Seneye Bu Zamanlar ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 25 Ağustos 2021 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 25 Ağustos 2021 Çarşamba reyting sonuçları…

25 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Yapımların reyting sıralaması açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM