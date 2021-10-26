Reyting sonuçları 25 Ekim 2021 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 25 Ekim 2021 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

25 Ekim 2021 Pazartesi akşamı Kalp Yarası, Mucize Aşk, MasterChef Türkiye, Yasak Elma gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 25 Ekim Pazartesi reyting sıralaması…

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

25 Ekim Pazartesi akşamı ATV'de Kalp Yarası, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Star TV'de Suikastçi, FOX TV'de Yasak Elma, TRT 1'de Masumlar Apartmanı, Show TV'de Mucize Aşk ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 25 Ekim 2021 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 25 Ekim 2021 Pazartesi reyting sonuçları...

25 EKİM 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Ekim 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecek.

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