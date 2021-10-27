Reyting sonuçları 26 Ekim 2021 Salı: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 26 Ekim 2021 Salı: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

26 Ekim 2021 Salı akşamı Masumlar Apartmanı, Evlilik Hakkında Her Şey, MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 26 Ekim 2021 Salı reyting sıralaması.

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

26 Ekim 2021 akşamı ATV'de Baba Parası, Kanal D'de Çember: Gün Doğmadan, Star TV'de Ada Masalı, FOX TV'de, Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1'de Masumlar Apartmanı, Show TV'de Güldür Güldür Show ve TV8’de MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 26 Ekim 2021 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 26 Ekim 2021 Salı reyting sonuçları...

26 EKİM 2021 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26 Ekim 2021 Salı günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM