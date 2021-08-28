Reyting sonuçları 27 Ağustos 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 27 Ağustos 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

27 Ağustos 2021 Cuma akşamı Baş Belası, Aşk Mantık İntikam, MasterChef Türkiye, Kara Bela, Rafadan Tayfa: Göbeklitepe gibi yapımlar ekrana geldi. Peki hangi yapım birinci oldu? İşte dünün sonuçları...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

27 Ağustos 2021 Cuma akşamı ATV'de Baş Belası, Kanal D’de Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde, Fox TV’de Aşk Mantık İntikam, TV8’de MasterChef Türkiye, TRT 1’de Rafadan Tayfa: Göbeklitepe, Star TV’de Kara Bela ve Show TV’de Güldür Güldür Show yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 27 Ağustos 2021 Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 27 Ağustos 2021 Cuma reyting sonuçları...

27 AĞUSTOS 2021 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Ağustos 2021 Cuma akşamı yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM