Reyting sonuçları 28 Ağustos 2021 Cumartesi: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları 28 Ağustos 2021 Cumartesi: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

28 Ağustos 2021 Cumartesi akşamı Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef, Güldür Güldür, Görevimiz Tehlike:Yansımalar gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 28 Ağustos Cumartesi reyting birincisi hangi dizi?

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

28 Ağustos 2021 Cumartesi akşamı yayınlanan Percy Jackson ve Olimposlular: Şimşek Hırsızı, Star Market, Sivri Akıllılar, Görevimiz Tehlike: Yansımalar, Güldür Güldür Show, MasterChef Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster? reytinglerde kıyasıya mücadele etti.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 28 Ağustos 2021 Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 28 Ağustos 2021 Cumartesi reyting sonuçları…

28 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Masterchef, ikinciliği FOX Ana Haber, üçüncülüğü ise Kim Milyoner Olmak İster aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada MasterChef, ikinciliği Kim Milyoner Olmak İster, üçüncülüğü ise Percy Jackson & Olimposlular Şimşek Hırsızı yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada MasterChef, ikinciliği Kim Milyoner Olmak İster, üçüncülüğü ise Percy Jackson & Olimposlular Şimşek Hırsızı yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

4 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

5 PERCY JACKSON VE OLIMPOSLULAR SIMSEK HIRSIZI (Y.S) KANAL D

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 TAKIP 3 SON KARSILASMA (Y.S) KANAL D

8 SIVRI AKILLILAR (T.S) FOX

9 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV

10 HABER ONU SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

3 PERCY JACKSON VE OLIMPOSLULAR SIMSEK HIRSIZI (Y.S) KANAL D

4 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

5 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 HAVA DURUMU KANAL D

7 TAKIP 3 SON KARSILASMA (Y.S) KANAL D

8 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 HABER ONU SHOW TV

20+ABC 1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 PERCY JACKSON VE OLIMPOSLULAR SIMSEK HIRSIZI (Y.S) KANAL D

4 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

5 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

6 TAKIP 3 SON KARSILASMA (Y.S) KANAL D

7 HAVA DURUMU KANAL D

8 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 SIVRI AKILLILAR (T.S) FOX