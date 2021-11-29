Reyting sonuçları 28 Kasım 2021 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 28 Kasım 2021 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

28 Kasım Pazar akşamı MasterChef, Teşkilat, Yargı, Haluk Levent’le Yeniden, Elbet Bir Gün gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 28 Kasım Pazar reyting sonuçları…

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

28 Kasım 2021 Pazar akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Kanal D'de Yargı, Star TV'de Haluk Levent’le Yeniden, FOX TV'de Elbet Bir Gün, TRT 1'de Teşkilat, Show TV'de Hababam Sınıfı Tatilde ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 28 Kasım 2021 Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 28 Kasım 2021 Pazar reyting sonuçları...

28 KASIM 2021 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Kasım 2021 Pazar günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.