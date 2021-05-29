Reyting sonuçları 28 Mayıs 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 28 Mayıs 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

28 Mayıs Cuma akşamı Bozkır Arslanı Celaleddin, Arka Sokaklar, Son Yaz, Kırmızı Oda, Payitaht Abdülhamid gibi yapımlar ekrana geldi. Peki hangi yapım birinci oldu? İşte 28 Mayıs reyting sonuçları..

Dün akşam yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

28 Mayıs 2021 Cuma akşamı ATV'de Bozkır Arslanı Celaleddin, Kanal D’de Arka Sokaklar, Fox TV’de Son Yaz, TV8’de Kırmızı Oda, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid, Star’da Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ve Show TV’de Güldür Güldür Show yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 28 Mayıs 2021 Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte dünün reyting sonuçları...

28 MAYIS 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Mayıs 2021 Cuma akşamı yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Arka Sokaklar, ikinciliği Kırmızı Oda, üçüncülüğü Esra Erol’da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Kırmızı Oda, ikinci sırada Son Yaz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ARKA SOKAKLAR KANAL D

2 KIRMIZI ODA TV8

3 ESRA EROL'DA ATV

4 SON YAZ FOX

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 BOZKIR ARSLANI CELALEDDIN ATV

8 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D

9 HAVA DURUMU KANAL D

10 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 KIRMIZI ODA TV8

2 SON YAZ FOX

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 BOZKIR ARSLANI CELALEDDIN ATV

5 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 ARKA SOKAKLAR KANAL D

8 ESRA EROL'DA ATV

9 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

10 SON YAZ (OZET) FOX