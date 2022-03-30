Reyting sonuçları 29 Mart 2022 Salı: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 29 Mart 2022 Salı: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

29 Mart Salı akşamı Destan, Baba, Masumlar Apartmanı, Survivor All Star gibi yapımlar ekrana geldi. İşte 29 Mart 2022 Salı reyting sıralaması..

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

29 Mart 2022 Salı akşamı ATV'de Destan, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Star TV'de Olanlar Oldu, FOX TV'de Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1'de Masumlar Apartmanı, Show TV'de Baba ve TV8’de Survivor yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 29 Mart 2022 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 29 Mart 2022 Salı reyting sonuçları...

DÜN GECENİN REYTİNGLERİ

29 Mart 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Üç Kız Kardeş, ikinciliği Destan, üçüncülüğü Survivor All Star aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Baba, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı. 20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Baba yer aldı. İşte reyting sonuçları

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 UC KIZ KARDES KANAL D

2 DESTAN ATV

3 SURVIVOR ALL STAR TV8

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

7 ESRA EROL'DA ATV

8 DESTAN (OZET) ATV

9 BABA SHOW TV

10 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1 UC KIZ KARDES KANAL D

2 BABA SHOW TV

3 SURVIVOR ALL STAR TV8

4 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 TURKIYE-ITALYA HAZIRLIK KARSILASMASI TRT SPOR

8 DESTAN ATV

9 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

10 ESRA EROL'DA ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 UC KIZ KARDES KANAL D

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 BABA SHOW TV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 DESTAN ATV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

8 TURKIYE-ITALYA HAZIRLIK KARSILASMASI TRT SPOR

9 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

10 ESRA EROL'DA ATV