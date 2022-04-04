Reyting sonuçları 3 Nisan 2022 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 3 Nisan 2022 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Dün akşam Adı Sevgi, Teşkilat, Yargı, Survivor All Star, Çok Güzel Hareketler 2, Bir Aşk İki Hayat ve Şaban Oğlu Şaban gibi yapımlar ekranlara geldi. İşte 3 Nisan 2022 Pazar reyting sonuçları...

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

3 Nisan 2022 Pazar akşamı ATV'de Adı Sevgi, Kanal D'de Yargı, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, Fox TV'de Bir Aşk İki Hayat, TRT 1'de Teşkilat, Show TV'de Şaban Oğlu Şaban ve TV8'de Survivor All Star yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 3 Nisan 2022 Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 3 Nisan 2022 Pazar reyting sonuçları...

3 NİSAN 2022 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Nisan 2022 Pazar günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

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