Reyting sonuçları 30 Haziran 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 30 Haziran 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

30 Haziran Çarşamba akşamı Kazara Aşk, Masterchef Türkiye, Cam Tavanlar, Sen Çal Kapımı gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 30 Haziran Çarşamba reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte dünün sıralaması..

Dün akşam yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

30 Haziran 2021 Çarşamba akşamı ATV'de Çakallarla Dans 5, Star TV’de Kazara Aşk, Show TV’de Cam Tavanlar, Kanal D'de Aşkın Tarifi, FOX TV’de Sen Çal Kapımı, Tv8'de Masterchef Türkiye ve TRT 1'de Sultan yayımlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 30 Haziran 2021 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 30 Haziran 2021 Çarşamba reyting sonuçları…

30 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinciliği Masterchef Türkiye, üçüncülüğü Sen Çal Kapımı aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Fox Ana Haber aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

2 MASTERCHEF TURKIYE TV8

3 SEN CAL KAPIMI FOX

4 CAKALLARLA DANS 5 (T.S) ATV

5 ATV GUN ORTASI ATV

6 FOX ANA HABER FOX

7 HAVA DURUMU KANAL D

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 CAM TAVANLAR SHOW TV

10 SEN CAL KAPIMI (OZET) FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

2 MASTERCHEF TURKIYE TV8

3 FOX ANA HABER FOX

4 SEN CAL KAPIMI FOX

5 SULTAN (Y.S) TRT 1

6 CAKALLARLA DANS 5 (T.S) ATV

7 HAVA DURUMU KANAL D

8 SEN CAL KAPIMI (OZET) FOX

9 ATV GUN ORTASI ATV

10 SHOW ANA HABER SHOW TV