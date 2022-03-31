Petrol
107.02
-3.97%
Euro
16.31
-0.28%
Dolar
14.65
-0.05%
Altın
906.58
-0.49%
Borsa
2237
0.31%
Bitcoin
688.276
-1.27%
BTXN Coin
36.98
-5.03%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Reyting sonuçları 30 Mart 2022 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

    30 Mart Çarşamba akşamı Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Son Nefesime Kadar, Survivor, Oğlum gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 30 Mart 2022 reyting sıralaması...
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2022 - 11:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Reyting sonuçları 30 Mart 2022 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

    Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    30 Mart 2022 Çarşamba akşamı ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Sadakatsiz, Star TV'de İbo Show, Fox TV'de Kayhan, TRT 1'de Kara Tahta,  Show TV'de Oğlum ve Tv8'de Survivor All Star 2022 yapımları arasında reyting yarışı vardı

    . Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki 30 Mart 2022 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 30 Mart 2022 Çarşamba reyting sonuçları…

    30 MART 2022 ÇARŞAMBA REYTİNG ONUÇLARI AÇIKLANDI

    30 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de 1.sırada ATV’de yayınlanan “Kuruluş Osman” 2. sırada TV8’de ekrana gelen “Survivor All Star”, 3.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Sadakatsiz” yer aldı.

    AB'de ise 1.sırada “Kuruluş Osman”, 2.sırada “Sadakatsiz” 3.sırada “Survivor All Star” yer aldı. TRT’nin yeni dizisi “Kara Tahta” Total’de 14. sırada, AB’de ise 5. sırada yer aldı.

    Reyting sonuçları 30 Mart 2022 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu? #1

    Reyting sonuçları 30 Mart 2022 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu? #2

    Reyting sonuçları 30 Mart 2022 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu? #3


    İlginizi Çekebilir

    Konya’da duvarı delip kuyumcudan hırsızlık yapan şahıs yakalandı
    3. Sayfa

    Konya’da duvarı delip kuyumcudan hırsızlık yapan şahıs yakalandı

    Sacha Boey koronavirüse yakalandı
    Futbol

    Sacha Boey koronavirüse yakalandı

    Bitcoin sizi zengin yapabilir
    Mtm

    Bitcoin sizi zengin yapabilir

    Görüş Bildir