Reyting sonuçları 30 Mart 2022 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları 30 Mart 2022 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

30 Mart Çarşamba akşamı Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Son Nefesime Kadar, Survivor, Oğlum gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 30 Mart 2022 reyting sıralaması...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

30 Mart 2022 Çarşamba akşamı ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Sadakatsiz, Star TV'de İbo Show, Fox TV'de Kayhan, TRT 1'de Kara Tahta, Show TV'de Oğlum ve Tv8'de Survivor All Star 2022 yapımları arasında reyting yarışı vardı

. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 30 Mart 2022 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 30 Mart 2022 Çarşamba reyting sonuçları…

30 MART 2022 ÇARŞAMBA REYTİNG ONUÇLARI AÇIKLANDI

30 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de 1.sırada ATV’de yayınlanan “Kuruluş Osman” 2. sırada TV8’de ekrana gelen “Survivor All Star”, 3.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Sadakatsiz” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Kuruluş Osman”, 2.sırada “Sadakatsiz” 3.sırada “Survivor All Star” yer aldı. TRT’nin yeni dizisi “Kara Tahta” Total’de 14. sırada, AB’de ise 5. sırada yer aldı.