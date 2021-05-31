Reyting sonuçları 30 Mayıs 2021 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 30 Mayıs 2021 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

30 Mayıs Pazar akşamı Kim Milyoner Olmak İster, Survivor, Teşkilat, ÇGH2, Kefaret gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 30 Mayıs Pazar reyting sonuçları…

30 Mayıs 2021 Pazar günü yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

30 Mayıs 2021 Pazar akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Tv8'de Survivor, Show TV'de Tosun Paşa, TRT 1'de Teşkilat, Star TV'de Menajerimi Ara ve FOX TV'de Kefaret yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 30 Mayıs 2021 Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 30 Mayıs 2021 Pazar reyting sonuçları...

30 MAYIS 2021 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Mayıs 2021 Pazar günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar TİKa tarafından açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM