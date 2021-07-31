Reyting sonuçları 30 Temmuz 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları 30 Temmuz 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

30 Temmuz 2021 Cuma akşamı Aşk Mantık İntikam, MasterChef Türkiye, Mumya, Büyük Göç, Dünya Hali gibi yapımlar ekrana geldi. Peki hangi yapım birinci oldu? İşte dünün reyting sonuçları..

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

30 Temmuz 2021 Cuma akşamı ATV'de Mumya, Kanal D'de Büyük Göç, Fox TV'de Aşk Mantık İntikam, TV8’de MasterChef Türkiye, TRT 1'de Dünya Hali, Star TV'de Hedefim Sensin ve Show TV'de Güldür Güldür Show yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 30 Temmuz 2021 Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 30 Temmuz 2021 Cuma reyting sonuçları...

30 TEMMUZ 2021 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Temmuz 2021 Cuma akşamı yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM