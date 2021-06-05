Reyting sonuçları 4 Haziran 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 4 Haziran 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

4 Haziran Cuma akşamı Arka Sokaklar, Bozkır Arslanı Celaleddin, Kırmızı Oda, Payitaht ve Son Yaz dizileri ekranlara geldi. Peki 4 Haziran 2021 Cuma reyting birincisi hangi dizi oldu?

ün akşam yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 4 Haziran 2021 Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 4 Haziran 2021 Cuma reyting sonuçları...

4 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Arka Sokaklar, ikinciliği Kırmızı Oda, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Kırmızı Oda, ikinci sırada Son Yaz, üçüncü sırada Güldür Güldür Show yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ARKA SOKAKLAR KANAL D

2 KIRMIZI ODA TV8

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SON YAZ FOX

6 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D

7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

8 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

9 BOZKIR ARSLANI CELALEDDIN ATV

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM