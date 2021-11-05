Reyting sonuçları 4 Kasım 2021 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 4 Kasım 2021 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

4 Kasım Perşembe akşamı MasterChef Türkiye, Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 4 Kasım 2021 Perşembe reyting sıralaması...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

4 Kasım 2021 Perşembe akşamı ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız, Star TV’de Haluk Levent’le Yeniden, FOX TV’de 7. Koğuştaki Mucize, TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı tekrar, Show TV’de Üç Kuruş, Tv8'de MasterChef Türkiye yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 4 Kasım 2021 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 4 Kasım 2021 Perşembe reyting sonuçları…

4 KASIM 2021 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Kasım 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Camdaki Kız, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Camdaki Kız (ÖZET), üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Camdaki Kız (Özet) yer aldı. İşte reyting sonuçları

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM