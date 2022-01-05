Reyting sonuçları 4 Ocak 2022 Salı: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 4 Ocak 2022 Salı: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

4 Ocak 2022 Salı akşamı Destan (özel bölüm), Uçuş Planı, Güldür Güldür Show gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 4 Ocak 2022 Salı reyting sıralaması...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

4 Ocak 2022 Salı akşamı ATV'de Destan (özel bölüm), Kanal D'de Derinlerdeki Dehşet, Star TV'de Uçuş Planı, FOX TV'de Eski Köye Yeni Adet, TRT 1'de Mahrem, Show TV'de Güldür Güldür, ve TV8’de MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 4 Ocak 2022 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 4 Ocak 2022 Salı reyting sonuçları...

4 OCAK 2022 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Ocak 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Esra Erol'da, ikinciliği Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncülüğü ise Masterchef Türkiye aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Güldür Güldür Tekrarı yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli il FOX Ana Haber, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada ise Müge Anlı ile Tatlı sert yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ESRA EROL'DA ATV

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 MASTERCHEF TURKIYE TV8

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 DERINLERDEKI DEHSET (Y.S) KANAL D

6 ATV ANA HABER ATV

7 ESKI KOYE YENI ADET (T.S) FOX

8 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 DESTAN OZEL ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE TV8

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

4 ESRA EROL'DA ATV

5 ESKI KOYE YENI ADET (T.S) FOX

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 DERINLERDEKI DEHSET (Y.S) KANAL D

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 KOVAN (T.S) TRT 1

10 ATV ANA HABER ATV