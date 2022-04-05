Reyting sonuçları 5 Nisan 2022 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 5 Nisan 2022 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Dün akşam Hakim, Üç Kuruş, Alparslan: Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Survivor All Star, Recep İvedik ve Deliha yapımları yayınlandı. İzleyiciler ise hangi yapımın reyting birincisi olduğunu merak ediyor.

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

5 Nisan 2022 Pazartesi akşamı ATV'de Hakim, Kanal D'de Recep İvedik, Star TV'de Deliha, Fox TV'de Yasak Elma, TRT 1'de Alparslan: Büyük Selçuklu, Show TV'de Üç Kuruş ve TV8'de Survivor All Star yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 5 Nisan 2022 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 5 Nisan 2022 Pazartesi reyting sonuçları...

5 NİSAN 2022 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Nisan 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

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