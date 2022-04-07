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    Reyting sonuçları 6 Nisan 2022 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

    Dün akşam Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Kara Tahta, Survivor, Oğlum, Annenin Sırrıdır Çocuk yapımları ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 6 Nisan 2022 Çarşamba reyting sıralaması..
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 08:56
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    Reyting sonuçları 6 Nisan 2022 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

    Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    6 Nisan 2022 Çarşamba akşamı ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Sadakatsiz, Star TV’de İbo Show, Fox TV’de Celal ile Ceren, TRT 1'de Kara Tahta, Show TV’de Oğlum ve Tv8'de Annenin Sırrıdır Çocuk yapımları arasında reyting yarışı vardı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki 6 Nisan 2022 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 6 Nisan 2022 Çarşamba reyting sonuçları…

    6 Nisan 2022 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı?

    6 Nisan 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi, film, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

    Reyting sonuçları 6 Nisan 2022 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu? #1

    Total ilk 10 program

    AB ilk 10 program


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