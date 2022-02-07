Reyting sonuçları 6 Şubat 2022 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 6 Şubat 2022 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

6 Şubat Pazar akşamı Teşkilat, Yargı, Survivor All Star, Kim Milyoner Olmak İster? gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 6 Şubat 2022 Pazar reyting sonuçları…

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

6 Şubat 2022 Pazar akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Kanal D'de Yargı, Star TV'de Ters Yüz, Fox TV'de 7. Koğuştaki Mucize, TRT 1'de Teşkilat, Show TV'de Hababam Sınıfı Tatilde ve TV8'de Survivor All Star yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 6 Şubat 2022 Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 6 Şubat 2022 Pazar reyting sonuçları...

6 ŞUBAT 2022 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Şubat 2022 Pazar günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.