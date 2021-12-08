Reyting sonuçları 7 Aralık 2021 Salı: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 7 Aralık 2021 Salı: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

7 Aralık 2021 Salı akşamı Sana Söz, Masumlar Apartmanı, Yalancı, Evlilik Hakkında Her Şey gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 7 Aralık 2021 Salı reyting sıralaması

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

7 Aralık 2021 akşamı ATV'de Destan, Kanal D'de Büyük Beyaz, Star TV'de Sana Söz, FOX TV'de, Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1'de Masumlar Apartmanı, Show TV'de Güldür Güldür, ve TV8’de MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 7 Aralık 2021 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

İşte 7 Aralık 2021 Salı reyting sonuçları...

7 ARALIK 2021 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Aralık 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Destan, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Evlilik Hakkında Her Şey, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Destan, üçüncü sırada ise Masumlar Apartmanı yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM