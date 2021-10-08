Reyting sonuçları 7 Ekim 2021 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 7 Ekim 2021 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

7 Ekim Perşembe akşamı MasterChef Türkiye, Bir Zamanlar Çukurova, Yasak Elma, Kocan Kadar Konuş Barbaroslar gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 7 Ekim 2021 Perşembe reyting birincisi hangi dizi oldu?

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

7 Ekim 2021 Perşembe akşamı ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Star TV’de Kocan Kadar Konuş, Show TV’de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Camdaki Kız, FOX TV’de Uzak Şehrin Masalı, TV8'de MasterChef Türkiye ve TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 7 Ekim 2021 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

İşte 7 Ekim 2021 Perşembe reyting sonuçları…

7 EKİM 2021 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Ekim 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Camdaki Kız, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova, üçüncülüğü ise Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı özet aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, üçüncü sırada ise Camdaki Kız (ÖZET) yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, üçüncü sırada ise Camdaki Kız (ÖZET) yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 CAMDAKI KIZ KANAL D

2 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

3 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI TRT 1

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

6 ESRA EROL'DA ATV

7 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

8 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

9 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI (OZET) TRT 1

10 MASTERCHEF TURKIYE TV8

AB İLK 10 PROGRAM

1 CAMDAKI KIZ KANAL D

2 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI TRT 1

3 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

4 MASTERCHEF TURKIYE TV8

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

8 BARBAROSLAR AKDENIZ'IN KILICI (OZET) TRT 1

9 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

10 ESRA EROL'DA ATV