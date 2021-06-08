Reyting sonuçları 7 Haziran 2021 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 7 Haziran 2021 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

7 Haziran Pazartesi akşamı Survivor, Maraşlı, Aşkın Tarifi, Yağmur Rengi, final bölümleriyle Kâğıt Ev ve Çukur yapımları ekranlara geldi. Peki 7 Haziran Pazartesi reyting birincisi hangi dizi oldu?

Dün akşam yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

7 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de Maraşlı, Kanal D'de ilk bölümüyle Aşkın Tarifi, Tv8'de Survivor, Show TV'de final bölümüyle Çukur, TRT 1'de Uyanış Büyük Selçuklu tekrar bölümüyle, Star TV'de final bölümüyle Kâğıt Ev ve FOX TV'de Yağmur Rengi yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 7 Haziran 2021 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 7 Haziran 2021 Pazartesi reyting sonuçları...

7 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Çukur, ikinciliği Survivor 2021, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Çukur, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber, üçüncü sırada Survivor 2021 yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 CUKUR SHOW TV

2 SURVIVOR TV8

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 MARASLI ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 CUKUR GALA SHOW TV

8 KAGIT EV STAR TV

9 ASKIN TARIFI KANAL D

10 UYANIS BUYUK SELCUKLU (TKR) TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1 CUKUR SHOW TV

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 SURVIVOR TV8

4 MARASLI ATV

5 KAGIT EV STAR TV

6 ESRA EROL'DA ATV

7 CUKUR GALA SHOW TV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 ASKIN TARIFI KANAL D

10 YAGMUR RENGI (T.S) FOX