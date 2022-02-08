Reyting sonuçları 7 Şubat 2022 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 7 Şubat 2022 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

7 Şubat Pazartesi akşamı Üç Kuruş, Alparslan, Yasak Elma, Survivor All Star gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 7 Şubat 2022 Pazartesi reyting sıralaması…

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

7 Şubat 2022 Pazartesi akşamı ATV'de Kalp Yarası, Kanal D'de Camdaki Kız, Star TV'de Arif V 216, FOX TV'de Yasak Elma, TRT 1'de Alparslan: Büyük Selçuklu, Show TV'de Üç Kuruş ve TV8'de Survivor All Star yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 7 Şubat 2022 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 7 Şubat 2022 Pazartesi reyting sonuçları...

7 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Şubat 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

7 Şubat 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Yasak Elma, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM