Reyting sonuçları 8 Ağustos 2021 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 8 Ağustos 2021 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

8 Ağustos Pazar akşamı İkimizin Sırrı, MasterChef Türkiye, Seneye Bu Zamanlar, Başlat gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 8 Ağustos Pazar reyting sonuçları…

Dün yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

8 Ağustos 2021 Pazar akşamı ATV'de İkimizin Sırrı, Kanal D'de Mandıra Filozofu, Tv8'de MasterChef Türkiye, Show TV'de Robin Hood, TRT 1'de Seneye Bu Zamanlar, Star TV'de Başlat ve FOX TV'de Sen Çal Kapımı yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 8 Ağustos 2021 Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 1 Ağustos 2021 Pazar reyting sonuçları...

8 AĞUSTOS 2021 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Ağustos 2021 Pazar günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM