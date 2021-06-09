Reyting sonuçları 8 Haziran 2021 Salı: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 8 Haziran 2021 Salı: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

8 Haziran 2021 Salı akşamı Masumlar Apartmanı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Survivor gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 8 Haziran Salı reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte dünün reyting sıralaması

Dün akşam yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

8 Haziran 2021 akşamı ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D'de Aşkın Tarifi tekrar bölümüyle, Tv8'de Survivor, Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT 1'de Masumlar Apartmanı sezon finali bölümüyle, Star TV'de Öldür Beni Sevgilim ve FOX TV'de Kılıbık yapımları yayımlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 8 Haziran 2021 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 8 Haziran 2021 Salı reyting sonuçları...

8 HAZİRAN 2021 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Haziran 2021 Salı günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ikinciliği Masumlar Apartmanı, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

2 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SURVIVOR TV8

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

8 ATV ANA HABER ATV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 KILIBIK (T.S) FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 ESRA EROL'DA ATV

5 SURVIVOR TV8

6 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

9 ATV ANA HABER ATV

10 SURVIVOR EKSTRA TV8