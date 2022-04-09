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    Reyting sonuçları 8 Nisan 2022 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

    Dün akşam Yalnız Kurt, Arka Sokaklar, Kasaba Doktoru, Aşk Mantık İntikam, Kaderimin Oyunu, Survivor All Star yapımları ekrana geldi. Peki hangi dizi birinci oldu? İşte 8 Nisan 2022 reyting sonuçları..
    • Haber Merkezi
    • 09.04.2022 - 08:48
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    Reyting sonuçları 8 Nisan 2022 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

    Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    8 Nisan 2022 Cuma akşamı ATV'de Yalnız Kurt, Kanal D’de Arka Sokaklar, Star TV’de Kaderimin Oyunu, Fox TV’de Aşk Mantık İntikam, TRT 1’de Kasaba Doktoru, Show TV’de Aziz ve TV8’de Survivor All Star 2022 yapımları arasında reyting yarışı vardı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki, 8 Nisan 2022 Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 8 Nisan 2022 Cuma reyting sonuçları...

    8 Nisan 2022 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı?

    8 Nisan 2022 Cuma akşamı yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.


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