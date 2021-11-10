Reyting sonuçları 9 Kasım 2021 Salı: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 9 Kasım 2021 Salı: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

9 Kasım 2021 Salı akşamı Sana Söz, Masumlar Apartmanı, Yalancı, Evlilik Hakkında Her Şey gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 9 Kasım 2021 Salı reyting sıralaması..

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

9 Kasım 2021 akşamı ATV'de Aramızdaki Sözler, Kanal D'de Hızlı ve Öfkeli 8, Star TV'de Sana Söz, FOX TV'de, Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1'de Masumlar Apartmanı, Show TV'de Yalancı ve TV8’de MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 9 Kasım 2021 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 9 Kasım 2021 Salı reyting sonuçları...

9 KASIM 2021 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Kasım 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Masumlar Apartmanı, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Evlilik Hakkında Her Şey, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada ,Evlilik Hakkında Her Şey, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı. İşte reyting sonuçları

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM