Reytingler çakılacak: Kızılcık Şerbeti dizisinde olay yaratan ayrılık! "Veda yok demişti..." Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Bu iddialara göre, dizinin sevilen başrollerinden birisi veda etmeye hazırlanıyor.

ensonhaber.com

Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti, Cuma günlerine damga vuruyor.

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı dizi, son fragmanlarıyla bir kez daha dikkati çekti.

Doğa ve Fatih'in arasında geçenler ekran başında seyirciye saç baş doldururken, diziye dair bir haber daha geldi.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakteriyle seyircinin karşısına çıkan başarılı oyuncu Barış Kılıç iddialara göre önümüzdeki bölümlerde kadroya veda edecek.

İddialara dair açıklama gelmedi

İlk bölümden bu yana kadroda yer alan Barış Kılıç’ın ayrılık sahnesinin de şimdiden hazır olduğu öne sürülürken seyircinin tepkisi merak ediliyor.

İddialara göre geçirdiği trafik kazası sonrasında sağlık sorunları yaşayan Ömer, Kıvılcım'ın yanında son nefesini verecek.

Ömer’in veda sahnesinde Kızılcık Şerbeti dizisinde büyük bir duygu yoğunluğu yaşanacağı tahmin ediliyor.

Ancak bu iddialara dair resmi bir açıklama gelmedi. Açıklamanın gelmemiş olması da iddiaları yalanlar nitelikte...