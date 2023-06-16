Rezil oldu! "Manda yoğurdumu Türkiye konuşuyor, ters çevirince dökülmüyor" dedi! Sonrası komedi... Ordu'da yaşayan ve manda yoğurduyla ilgili iddialı konuşan bir esnaf, herkesi gülme krizine soktu. Esnafın iddiası sonrası olanlar, sosyal medyada da viral oldu.

Sosyal medya üzerinden paylaşan bir video, izleyenleri gülme krizine soktu. Ordu'da yaşadığı öğrenilen ancak henüz ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, kameralara iddialı açıklamalar yaptı. Ordu'da yoğurdunun olağanüstü kıvamı olduğunu söyleyen bir işletmeci, "Benim manda yoğurdumu Türkiye konuşuyor, ters çevirince dökülmüyor." dedi. Gerçek farklı çıktı Bu açıklamanın ardından iddiasını gösteren işletmeci, videoyu çeken kişiyi dükkanına götürdü. Bu iddiayı kanıtlamak için yoğurdu ters çeviren işletmeci, yoğurdun döküldüğünü görünce neye uğradığını şaşırdı. Paylaşım rekoru kırdı Sosyal medyada hızla yayılan ve ilgi çeken video, insanların dikkatini çekti ve birçok kişi tarafından paylaşıldı.