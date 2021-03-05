Rıdvan Dilmen NTV'den ayrıldı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen NTV'den ayrıldığını ve yorumculuğu bıraktığını açıkladı.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Twitter'da bir açıklama yayınladı.

Dilmen, NTV'den ayrıldığını ve yorumculuğu bıraktığını duyurdu.

NTV ailesine teşekkür eden Dilmen, "43 yıl önce lisanslı futbolcu olarak girdiğim Türk futbol ailesine onurumla, şerefimle, namusumla hizmet ettiğim milli futbolcu, teknik direktör futbol yorumcusu olarak yürüttüğüm süreci bugün itibarıyla sonlandırıyorum." ifadelerine yer verdi.

"TEK TEK İFŞA EDECEĞİM"

Son dönemde hedef gösterildiğini söyleyen Dilmen, "Bana ve aileme yaşatılan üzüntüyü, iftiraları kabul etmem mümkün değil. Dilmen soyadımı onurla taşımaya devam edeceğim. Bana ve aileme yapılan iftira dolu kampanyanın aktörlerini tek tek ifşa edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.