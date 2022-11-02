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Rıza Akın hayatını kaybetti
Oyuncu Rıza Akın geçirdiği beyin kanaması sonucu 65 yaşında yaşamını yitirdi.
- Haber Merkezi
- 02.11.2022 - 09:01
- Güncelleme : 02.11.2022 - 09:09
Usta sinema ve tiyatro oyuncusu Rıza Akın getiğimiz günlerde beyin kanaması geçirmişti.
Akın'dan kötü haber geldi.
Ünlü oyuncu yaşam savaşını kaybetti.
Akın beyin kanaması sonucu 65 yaşında hayata veda etti.
Menderes samancılar duyurdu
Kötü haberi sevenleri ile oyuncu arkadaşı Menderes Samancılar verdi.
Samancılar, Twitter hesabından "Canım kardeşim Rıza Akın'ı kaybettik." paylaşımında bulundu.