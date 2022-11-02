Rıza Akın kimdir, aslen nereli? Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Rıza Akın kaç yaşındaydı, hangi filmde oynadı?

Tiyatroya Adana Halkevleri'nde başladığı bilinen oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti. Peki Rıza Akın kimdir, aslen nereli? Rıza Akın kaç yaşında, hangi filmlerde oynadı?

Pek çok tiyatro, dizi ve filmlerde yer alan usta isim Rıza Akın, 1 Kasım günü beyin kanaması geçirdi. Ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Gelişmeyi meslektaşı Menderes Samancılar duyurdu. Peki Rıza Akın kimdir?

Rıza Akın kimdir?

Akın, 15 Eylül 1957 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Aslen Erzincanlı olduğu bilinen Akın, tiyatroyla ortaokul döneminde Adana Halkevi'nde başlamıştır. Tiyatro için Ankara'ya taşındığı bilinen isim, Ankara Birlik Tiyatrosu'nda profesyonel olmuştur.

Tiyatro kariyerine (1969-1977 yılları arasında) ara verdikten sonra iletişim okuyarak gazetecilik yapmaya başlamıştır. Tiyatroya Adana'da devam eden isim, 1997 senesinde Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nu kurdu ve beş yıl oranın sanat danışmanlığını yapmıştır. 2005 senesinde Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan Kuartet isimli filmiyle oyunculuğa dönen isim, bir ulusal televizyonda habercilik ve oyunculuk yapmıştır.

Akın, ayrıca Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında memleketi Adana’ya gelmiş ve 5 Nisan 2019 tarihinde, Hadırlı Mahallesi’ndeki portakal bahçesinde Japon Miho Shimotashiro ile dünyaevine girmiştir.

Rıza Akın neden öldü?

Ünlü isim, 1 Kasım 2022 tarihinde beyin kanaması geçirmiştir. Ameliyata alındığı bilinen oyuncunun yoğun bakımda olduğu meslektaşı Menderes Samancılar tarafından açıklanmıştır.